Son dakika haberleri: Jandarmanın bitkin halde bulduğu köpek veterinere teslim edildi - Haberler
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Son dakika haberleri: Jandarmanın bitkin halde bulduğu köpek veterinere teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri: Jandarmanın bitkin halde bulduğu köpek veterinere teslim edildi

Son dakika haberleri... Adıyaman'ın Kahta ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yol kenarında soğuktan bitkin halde bulunan yavru köpek, veteriner müdürlüğüne teslim edildi.

KAHTA, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yol kenarında soğuktan bitkin halde bulunan yavru köpek, veteriner müdürlüğüne teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta- Diyarbakır Karayolu üzerinde devriye görevi yapan Kahta ilçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yol kenarında soğuktan ve açlıktan bitkin düşen yavru köpeği ekip aracına aldı. Jandarma ekipleri aldıkları yavru köpeği Kahta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürerek bakımlarının yapılması üzerine teslim etti. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri: Jandarmanın bitkin halde bulduğu köpek veterinere teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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