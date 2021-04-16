Son dakika haberleri! Jandarmadan zehirli ot uyarı anonsu
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Son dakika haberleri! Jandarmadan zehirli ot uyarı anonsu

Son dakika haberleri! Jandarmadan zehirli ot uyarı anonsu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Ardahan'da halk arasında "deli bat bat" olarak bilinen otu yiyen 5'i çocuk 7 kişi zehirlendi.

Ardahan'da halk arasında "deli bat bat" olarak bilinen otu yiyen 5'i çocuk 7 kişi zehirlendi. Uzmanlar, bu otun fazla tüketilmesinin ölüme bile götürebileceğini söyledi.

Ardahan'da halk arasında "deli bat bat" olarak bilinen otu yiyen 5'i çocuk 7 kişi zehirlendi. Ardahan il jandarma komutanlığı ekipleri, baharın gelmesiyle bilinçsizce tüketilen ve yörede halk arasında "deli bat bat" olarak bilinen otun tüketilmemesi konusunda uyarı anonsları yaparak vatandaşları uyardı.

Uzmanlar, halk arasında 'deli bat bat' diye nitelendirilen otun kalpte ölümcül ritim bozukluklarına yol açtığını söyledi. Halk arasında 'deli bat bat' diye bilinen bitkinin tatlı sıvı salgılamasından dolayı çocuklar tarafından çok sevildiğini aktaran uzmanlar, "Bu bitkinin çiçekleri veya kökleri yenildiği zaman ateş basması, yüzde kızarma, göz bebeklerinin büyümesi, terlemede azalma ve idrara çıkamama görülüyor. Hasta bilincini yitiriyor. Olmayan şeyleri görüyor. Kalpte ritim bozukluğuna yol açıyor. 'Deli bat bat' otundan en fazla çocuklar zehirleniyor. Tarlada yoruluyor, acıktıktan sonra bu bitkiyi yiyorlar. Düzelmeleri bir haftayı buluyor. İlk 3 saatte erken müdahale çok önemli" dedi. - ARDAHAN

Son dakika haberleri! Jandarmadan zehirli ot uyarı anonsu
Son dakika haberleri! Jandarmadan zehirli ot uyarı anonsu
Son dakika haberleri! Jandarmadan zehirli ot uyarı anonsu
Son dakika haberleri! Jandarmadan zehirli ot uyarı anonsu
Son dakika haberleri! Jandarmadan zehirli ot uyarı anonsu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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