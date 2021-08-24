Son dakika haberleri | Jandarmadan yolcu taşıma araçlarına denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Jandarmadan yolcu taşıma araçlarına denetim

Son dakika haberleri | Jandarmadan yolcu taşıma araçlarına denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarını önlemek için denetim yapıldı.

Kahramanmaraş'ta yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarını önlemek için denetim yapıldı.

Pazarcık ilçesi, Türkoğlu, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Göksun, Afşin, Elbistan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarının meydana gelmesini önlemek ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla denetim yaptı. Uygulamada şoförlerin kural ihlali yapıp yapmadığı, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları ve şoför ve yolcuların pandemi kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetimlerde kural ihlali yapan 9 sürücüye toplam 3 bin 590 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kazaların önlenmesi amacıyla sivil olarak icra edilen denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberleri | Jandarmadan yolcu taşıma araçlarına denetim
Son dakika haberleri | Jandarmadan yolcu taşıma araçlarına denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yolun ortasındaki aracın camına bakan mahalleli hemen otomobile koştu: 1 saat içeride uyumuş
Yolun ortasındaki aracın camına bakan mahalleli hemen otomobile koştu: 1 saat içeride uyumuş
Aileler arasındaki kız kaçırma tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
Aileler arasındaki kız kaçırma tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Serdar Ortaç Burcu Biricik Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Ozan Tufan Fatih Terim Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri | Jandarmadan yolcu taşıma araçlarına denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 13:02:54. #1.14#

title