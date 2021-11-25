Son dakika haberleri... Jandarmadan yılbaşı öncesi 3.5 milyonluk sahte alkol operasyonu

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretiminin önüne geçmek için çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları operasyon neticesinde dağıtıma çıkmış kamyonette ve üretim izni olmayan firmada toplamda 3.5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hem sahte içki sebebiyle meydana gelen ölüm olaylarını engellemek, hem de yılbaşında kullanılmak üzere üretilen sahte ve kaçak alkolün önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Başiskele ilçesinde bulunan bir firmanın üretim izni olmadan etil alkol üretimi yaptığı, üretilen alkollerin ise İstanbul, Bursa, Yalova ve Sakarya'ya nakledildiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı fiziki takip neticesinde, Gebze D-100 Tavşanlı mevki'inde bir kamyonet durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde ve üretimhanede şişelenmiş ve şişelenmemiş olmak üzere toplam 6 bin 820 litre etil alkol, 90 bin adet şişe kapağı, 310 bin adet sahte marka etiket ve barkod, 25 bin adet boş şişe, 150 bin adet karton koli, 2 adet ısıtma kazanı, 2 adet 5 bin litrelik plastik tank, 1 adet şişeleme ve etiketleme makinesi ile etil alkollerin sevkiyatında kullanılan kamyonet ele geçirildi. Üretimhane ve kamyonette ele geçirilen malzemelerin maddi değerinin 3.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Üretimhanede yakalanan M.T. (32), A.M.Ş (23), ile yabancı uyruklu N.Ö. (27), A.R .(19) ve kamyonet sürücüsü Ü.A. (20) isimli şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili ifadesi alınan kamyonet sürücüsü Ü.A. serbest bırakılırken, diğer şahısların ifadesi sürüyor. - KOCAELİ