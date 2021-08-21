Son dakika haberleri: Emniyetten yasadışı bahis ve kumar operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yasadışı bahis, kumar ve oyun makinelerine yönelik operasyon yapıldı.

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yasadışı bahis, kumar ve oyun makinelerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda "dolandırıcılık" ve "basit yaralama" suçundan aranan 2 şahıs yakalandı.

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yasadışı bahis, kumar ve oyun makinelerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Uygulamada kahvehane, dernek lokali ve ganyan bayilerinden oluşan toplam 243 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde bin 499 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgusu yapılırken "dolandırıcılık" ve "basit yaralama" suçundan aranan 2 şahıs da yakalandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı