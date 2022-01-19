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Son dakika haberleri: Jandarmadan vatandaşlara yardım eli

Son dakika haberleri: Jandarmadan vatandaşlara yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberleri: Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yoğun kar yağışı sebebiyle yolda kalan vatandaşlara yardım etti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yoğun kar yağışı sebebiyle yolda kalan vatandaşlara yardım etti.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Oğuzhan Köyü mevkiinde, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düşen aracın çıkarmak için vatandaşlara yardımcı oldu. Aracı kanala düşen vatandaşlar jandarma ekiplerinden talepte bulundu. Ekipler, kanala düşen aracı bulunduğu yerden çıkartarak vatandaşlara destek oldu. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri: Jandarmadan vatandaşlara yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, kar, Yerel, Haber

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