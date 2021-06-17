Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüphelinin ev ve araçlarında arama yapıldı.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 ruhsatsız silah ile şarjör ve fişekler, 4 hassas terazi, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 188 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay