Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüphelinin ev ve araçlarında arama yapıldı.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 ruhsatsız silah ile şarjör ve fişekler, 4 hassas terazi, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 188 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına alındı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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