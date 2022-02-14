Son dakika haberleri! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda 200 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Develi ilçesinde M.U. ve A.A.'nın üzerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 200 gram kubar esrar ve kubar esrarı öğütme aleti ele geçirildi. Olayla ilgili M.U. ve A.A. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa