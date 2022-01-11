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Son dakika haberleri... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ihbar sonucu düzenledikleri operasyonda 2 kişi gözaltına alırken, aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KARABÜK (İHA) - Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ihbar sonucu düzenledikleri operasyonda 2 kişi gözaltına alırken, aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Karabük İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ö.K.(36) ve E.N. (29) isimli şüphelilerin evlerine operasyon yaptı. Ekiplerince şahsıların ev ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda, yasa dışı 520 gram bonzai, 21 gram metamfetamin maddesi ile 5 gram kenevir tohumu ile adet uyuşturucu kullanmakta kullanılan bong adı verilen aparat ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.K ve E.N alınan ifadeleri ardından sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığınca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

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