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Son dakika haberleri! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 113 gram kubar esrar maddesi ve 172 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 113 gram kubar esrar maddesi ve 172 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 'Irmaksırtı Mahallesi'nde A.B.(22) isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu' bilgisi alındı. Jandarma ekiplerince ev ve eklentilerinde narkotik uyuşturucu arama köpeği ile yapılan aramada 113 gram kubar esrar maddesi, 172 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayın şüphelisi A.B. gözaltına alındı. - SAMSUN

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