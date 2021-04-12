Son dakika haberleri... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberler... Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aracında uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aracında uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri L.T. (31) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Alaplı ilçesi Kılçak köyünde L.T. isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı