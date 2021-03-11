Son dakika haberleri! Jandarmadan traktör römorklarına reflektör

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'in Araban ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Akbudak Jandarma Karakolu önündeki uygulama noktasında düzenlenen trafik uygulamasında römorkunda reflektör bulunmayan 100 traktör'ün römorkuna reflektör taktı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Akbudak Jandarma Karakolu önündeki uygulama noktasında düzenlenen trafik uygulamasında römorkunda reflektör bulunmayan 100 traktör'ün römorkuna reflektör taktı.

Araban İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince, ilçe genelindeki karayolu ve grup yollarında oluşturulan uygulama noktalarında, traktörlerin karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla römorkunda reflektör bulunmayan 100 traktörün römorkuna ücretsiz reflektör takıldı. Araban İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, ilçe genelinde meydana gelebilecek traktör kaynaklı kazaları önlemek, traktör römorklarına reflektör takmayı yaygınlaştırmak, traktörlerin ışıklandırılması ve görünür olma ile güvenli traktör kullanımı alışkanlığı kazandırmak amacıyla Akbudak Jandarma Karakolu önünde ve ilçe genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Ekipler uygulama noktalarında reflektörü bulunmayan traktör römorklarına gece görünür olmak için temin edilen reflektörleri ücretsiz olarak taktı.

Araban İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri uygulama sırasında traktörlerin römorkunda reflektör bulunmayan traktör sürücüsü çiftçilere, ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların yaşanmaması için daha dikkatli ve duyarlı olmalarını belirterek uyarıda bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı