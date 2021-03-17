Son dakika haberleri... Jandarmadan trafik çalıştayı
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Son dakika haberleri... Jandarmadan trafik çalıştayı

17.03.2021 17:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:21
Son dakika haberleri... Jandarmadan trafik çalıştayı

Son dakika gündem haberi... Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Trafik Çalıştayı" düzenlendi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Trafik Çalıştayı" düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda 2021 yılında uygulamaya konulan "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, 2011-2020 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında ülke genelinde trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin 10 yıl içerisinde yüzde 50 oranında azaltılması hedeflenirken, Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nca bu hedefin yüzde 61 olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Çalıştay kapsamında alınan yeni kararlar çerçevesinde halkla ilişkiler esas alınarak, saygı ve sevgi kuralları çerçevesinde trafik kültürünün devamlılığının sağlanması ve trafik kurallarına uyulması yönündeki mevcut duyarlılık arttırılacak. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin ihlal sonrası bilgilendirilmesi maksadıyla, tescil plakasına düzenlenen cezaları en aza indirerek, daha çok yüz yüze iletişim sağlanacak. Ayrıca Çorum'un başlıca geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık nedeniyle diğer illere nazaran yaygın olan traktör kullanımına paralel olarak meydana gelen traktör kazalarını en aza indirmek maksadıyla traktör ve zirai araçların kullanımına yönelik denetimleri arttırılarak, traktör sürücülerine yönelik seminer sayıları arttırılacak. Yapımı devam eden ve standartları gelişen karayollarında hızdan kaynaklı kazaları en aza indirmek üzere hız denetimlerine ağırlık verilecek. Jandarma sorumluluk bölgesinde karayolu ağında kazaya sebebiyet verebilecek yol arızaları tespit edilerek yolun bakımından ve onarımından sorumlu ilgili kurumlara bilgi vererek, en kısa sürede tedbir alınmasının sağlanacak. - ÇORUM

Son dakika haberleri... Jandarmadan trafik çalıştayı
Son dakika haberleri... Jandarmadan trafik çalıştayı
Son dakika haberleri... Jandarmadan trafik çalıştayı
Son dakika haberleri... Jandarmadan trafik çalıştayı
Son dakika haberleri... Jandarmadan trafik çalıştayı
Son dakika haberleri... Jandarmadan trafik çalıştayı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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