Son dakika haberleri: Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Jandarmadan tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 390 adet sikke, 90 adet tarihi obje, 9 adet yüzük, 3 adet haç ve 1 adet taç ele geçirdi.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 390 adet sikke, 90 adet tarihi obje, 9 adet yüzük, 3 adet haç ve 1 adet taç ele geçirdi.

Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalarda Bahçeli Beldesinde 3 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 390 adet sikke, 90 adet tarihi obje, 9 adet yüzük, 3 adet haç ve 1 adet taç ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Niğde, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title