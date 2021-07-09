Son dakika haberleri! Jandarmadan tarihi eser operasyonu
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Son dakika haberleri! Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Son dakika haberleri! Jandarmadan tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir kişinin silahla yaralanması olayını araştıran jandarma ekipleri zanlı yakalarken, ikametinde yaptığı aramada Tunç çağına ait 25 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir kişinin silahla yaralanması olayını araştıran jandarma ekipleri zanlı yakalarken, ikametinde yaptığı aramada Tunç çağına ait 25 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli İlçesine bağlı Tahtalikaradut köyünde S.G'nin silahlı kavga sonucu yaralanması olayının failini araştıran Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Kom Şubesinin düzenlediği ortak operasyonda M.G. gözaltına alındı. M.G'nin ikametinde yapılan aramada Tunç çağına ait 25 parça tarihi eser ele geçirildi. M.G. ifadesinin alınmasından sonra sevk edildiği merciler tarafından tutuklandı. Jandarma ekiplerinin kısa süre içerisinde silahlı kavganın zanlısının yakalanması Musabeyli ilçesinde vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, Musabeyli, ilçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ile KOM Şube Müdürlüğü personeli başarılarından dolayı tebrik etti. - KİLİS

Son dakika haberleri! Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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