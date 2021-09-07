Son dakika haberleri! Jandarmadan sahte para operasyonu
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Son dakika haberleri! Jandarmadan sahte para operasyonu

Son dakika haberleri! Jandarmadan sahte para operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda 7 bin 900 TL sahte banknot ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda 7 bin 900 TL sahte banknot ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul'dan tedarik ettikleri sahte parayla Çorum'da canlı hayvan alım satımı yaparak vatandaşları dolandırmayı planlayan iki şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahısların üzerinde, araçlarında ve ikamet adreslerinde yapılan aramada 79 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan birisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahsın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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