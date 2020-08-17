Son dakika haberleri! Jandarmadan sahte dezenfektan operasyonu Son dakika haberine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; izinsiz el dezenfektanı üretilen depoya baskın düzenledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; izinsiz el dezenfektanı üretilen depoya baskın düzenledi. Operasyonda 45 ton litre sahte dezenfektan ile çok sayıda bandrol ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz olarak üretilen sahte dezenfektanların Arnavutköy'de bir iş yerinde stoklandığı ve piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri; sahte dezenfektanların piyasaya sürülerek insan sağlığını tehdit edecek şekilde kullanımının önüne geçmek maksadıyla söz konusu depoyu takip altına aldı.

Depoya baskın düzenleyen ekipler çeşitli ebatlarda ambalajlanarak hazırlanmış 45 ton sahte dezenfektan ile çok sayıda bandrol ele geçirilirken şirket sahibi A.A.'yı gözaltına aldı. Ele geçirilen sahte dezenfektanlar İçişleri Bakanlığının Genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilirken, dağıtımı yapılan iş yeri mühürlendi.

Gözaltına alınan A.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

(İHA)

Kaynak: İHA