Jandarmadan radar ve drone destekli denetim

Jandarmadan radar ve drone destekli denetim Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde, jandarma ekipleri radar ve drone destekli trafik ve maske denetimi yaptı.

Jandarmadan radar ve drone destekli denetim

HATAY - Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde, jandarma ekipleri radar ve drone destekli trafik ve maske denetimi yaptı.

Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ Çevlik sahilinin 8 noktasında konuşlanan ekipler, radar ve drone desteği ile denetim yaptı. Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hafta sonu olması sebebiyle araç geçiş yoğunluğu olan noktalarda hız, emniyet kemeri, cep telefonu, sürücü belgelerini ve maske takılıp takılmadığını kontrol etti. Ayrıca korona virüs kuralları kapsamında yaya devriyesi ile sahil içinde ve iş yerlerinde maske denetimi gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ