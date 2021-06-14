Son dakika haberleri: Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu, 3 ay takip sonucu yakalandılar
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Son dakika haberleri: Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu, 3 ay takip sonucu yakalandılar

Son dakika haberleri: Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu, 3 ay takip sonucu yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı'nın Doğubayazıt ve Iğdır'ın Tuzluca ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik 3 ay takip sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı'nın Doğubayazıt ve Iğdır'ın Tuzluca ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik 3 ay takip sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 Mart tarihinden itibaren uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik 3 ay süren takip sonucu Iğdır'ın Tuzluca ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yürütülen soruşturma ve icra edilen operasyon kapsamında 52,5 gram metamfetamin, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 4 kök kenevir bitkisi ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Öte yandan 15 şüpheliye de uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. - IĞDIR

Son dakika haberleri: Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu, 3 ay takip sonucu yakalandılar
Son dakika haberleri: Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu, 3 ay takip sonucu yakalandılar
Son dakika haberleri: Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu, 3 ay takip sonucu yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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