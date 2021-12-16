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Son dakika haberleri: Jandarmadan miniklere trafik eğitimi

Son dakika haberleri: Jandarmadan miniklere trafik eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Düzce'de jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkeze bağlı Gölormanı köyünde okuyan 5. sınıf öğrencilerini Melenpark içindeki Jandarma Çocuk Trafik Eğitim Sınıfına götürdü. Öğrencilere genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk gibi konular anlatıldı. - DÜZCE

Son dakika haberleri: Jandarmadan miniklere trafik eğitimi

Son dakika haberleri: Jandarmadan miniklere trafik eğitimi

Son dakika haberleri: Jandarmadan miniklere trafik eğitimi

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