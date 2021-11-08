Son dakika haberleri: Jandarmadan minik öğrencilere özel gösteri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Jandarmadan minik öğrencilere özel gösteri

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Jandarmadan minik öğrencilere özel gösteri Anaokulu öğrencileri Siirt İl Jandarma Komutanlığını gezdi.

SİİRT (İHA) - Jandarmadan minik öğrencilere özel gösteri

SİİRT - Anaokulu öğrencileri Siirt İl Jandarma Komutanlığını gezdi. Köpek timi gösterisini izleyen minik öğrenciler doyasıya eğlendi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 'Çocuklarımız Güvende Projesi' kapsamında, anaokulunda öğrenim gören 21 öğrenciyi misafir etti. Minik öğrencilere Jandarma Özel Harekat timlerince zırhlı araçların tanıtımı yapıldı. Köpek timi unsurlarınca çocuklara eğlenceli gösteri düzenlendi. Doyasıya eğlenen minik öğrencilere faaliyet bitiminde çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Son dakika haberleri: Jandarmadan minik öğrencilere özel gösteri

Son dakika haberleri: Jandarmadan minik öğrencilere özel gösteri

Son dakika haberleri: Jandarmadan minik öğrencilere özel gösteri

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri
Kendisine havlayan köpeğe ateş açan adamın kafedeki 3 kadını yaraladığı anlar kamerada

Kendisine havlayan köpeğe ateş açan adamın kafedeki 3 kadını yaraladığı anlar kamerada

 Evinin bahçesindeki ağaçtan zeytin toplayan adam merdivenle birlikte düşerek feci şekilde öldü

Evinin bahçesindeki ağaçtan zeytin toplayan adam merdivenle birlikte düşerek feci şekilde öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title