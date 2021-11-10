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Son dakika haberleri | Jandarmadan "Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Jandarmadan

Edinilen son dakika gelişmesine göre Jandarma Genel Komutanlığı, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında "Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'nun" gerçekleştirildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında "Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'nun" gerçekleştirildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında, 26 personelin katılımıyla, 4 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında 14'üncü dönem 'Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu' gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Son dakika haberleri | Jandarmadan Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu

Son dakika haberleri | Jandarmadan Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu

Son dakika haberleri | Jandarmadan Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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