Son dakika haberleri | Jandarmadan maske ve HES kodu denetimi
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Son dakika haberleri | Jandarmadan maske ve HES kodu denetimi

Son dakika haberleri | Jandarmadan maske ve HES kodu denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Ordu'nun Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kırsal mahallelerde maske ve HES kodu denetimi gerçekleştirildi.

Ordu'nun Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kırsal mahallelerde maske ve HES kodu denetimi gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde uygulanan maske ve HES kodu denetimleri Ünye'de de aralıksız devam ediyor. Özellikle kırsal yerleşim alanlarından merkezi yerleşime seyir halinde olan vatandaşlara karşı düzenlenen denetimlerde maske ve HES kodu uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde sürücülere yönelik uyarılar ve dikkat edilmesi gerekenler söylenirken, diğer yandan ise kurallara uyulması gerektiği bilgilendirildi. - ORDU

Son dakika haberleri | Jandarmadan maske ve HES kodu denetimi
Son dakika haberleri | Jandarmadan maske ve HES kodu denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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