Son dakika haberleri... Jandarmadan korona virüs denetimi
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Son dakika haberleri... Jandarmadan korona virüs denetimi

17.11.2020 09:00 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:04
Son dakika haberleri... Jandarmadan korona virüs denetimi

Son dakika haberine göre Zonguldak İl Jandarma ekipleri korona virüs denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Zonguldak İl Jandarma ekipleri korona virüs denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Zonguldak İl Jandarma ekipleri korona virüs denetimleri kapsamında Gökçebey, Alaplı ve Çaycuma İlçelerinde denetim yaptı. Ekipler tarafından bin 198 kişiye HES kodu sorgulaması yapılırken, HES kodu olmayan 147 kişiye HES kodu aldırıldı.

Vatandaşlar yapılan uygulamalardan dolayı memnun oldukları dile getirerek Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Ekipler pazaryerlerinde, kalabalık alanlarda ve şehir giriş çıkışlarında araç sürücülerine uyarılarda bulunarak denetimlerini sürdürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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