Son dakika haberleri! Jandarmadan kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
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Son dakika haberleri! Jandarmadan kısıtlamayı ihlal edenlere ceza

09.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:03
Son dakika haberleri! Jandarmadan kısıtlamayı ihlal edenlere ceza

Son dakika haberlerine göre Zonguldak'ta korona virüs denetimleri kapsamında 4-7 Mart tarihleri arasında il genelinde denetim gerçekleştirdi.

Zonguldak'ta korona virüs denetimleri kapsamında 4-7 Mart tarihleri arasında il genelinde denetim gerçekleştirdi.

Zonguldak'ta korona virüs denetimleri kapsamında görevli ekipler tarafından il genelinde denetim yapıldı. 4-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlere 195 ekip ve 680 personel katıldı. Denetimlerde bin 327 lokanta, restoran, kahvehane 22 düğün salonu, pazar yeri, çay bahçesi, 318 toplu taşıma araçları ve taksiler ile 717 diğer yerler olmak üzere 37 bin 738 şahıs, 2 bin 89 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 1 iş yerine işlem yapılırken 27 kişiye kurallara uymamaktan toplam 20 bin 155 TL cezai işlem uygulandı - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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