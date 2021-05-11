Son dakika haberleri! Jandarmadan kapsamlı denetim
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Son dakika haberleri! Jandarmadan kapsamlı denetim

Son dakika haberleri! Jandarmadan kapsamlı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İçişleri Bakanlığınca uygulanamaya alınan tam kapanma ile birlikte jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İçişleri Bakanlığınca uygulanamaya alınan tam kapanma ile birlikte jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

İlçe girişlerinde uygulama yapan jandarma ekipleri Pazaryeri 'ne gelmek isteyen vatandaşlardan kimlik, HES kodu ve seyahat izin belgelerini kontrol etti. Kısıtlamadan dolayı genelgeye istinaden muaf olan kişilerin e-Devlet üzerinden görev belgeleri kontrol edilirken, jandarma ekipleri ilçenin giriş ve çıkış noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. - BİLECİK

Son dakika haberleri! Jandarmadan kapsamlı denetim
Son dakika haberleri! Jandarmadan kapsamlı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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