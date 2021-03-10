Son dakika haberleri... Jandarmadan kadınlara KADES bilgilendirmesi
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Son dakika haberleri... Jandarmadan kadınlara KADES bilgilendirmesi

10.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:48
Son dakika haberleri... Jandarmadan kadınlara KADES bilgilendirmesi

Son dakika habere göre Bayburt'ta jandarma ekipleri kadınları ziyaret ederek KADES hususunda bilgilendirme yaptı, karanfil dağıttı.

Bayburt'ta jandarma ekipleri kadınları ziyaret ederek KADES hususunda bilgilendirme yaptı, karanfil dağıttı.

Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubayların kadınlar gününü kutladı. Aydıntepe İlçesinde de Jandarma Komutanlığı personeli ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısmı personeli tarafından Aydıntepe Halk Eğitim Merkezinde eğitim/öğretim gören kadınlar yerinde ziyaret edilerek Kadınlar Günü kutlandı.

Kadınlara, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) kullanımı konusunda bilgi verilerek karanfil dağıtıldı. - BAYBURT

Son dakika haberleri... Jandarmadan kadınlara KADES bilgilendirmesi
Son dakika haberleri... Jandarmadan kadınlara KADES bilgilendirmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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