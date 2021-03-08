ESKİŞEHİR Jandarmadan kadınlara çiçek
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ESKİŞEHİR Jandarmadan kadınlara çiçek

08.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:01

Jandarmadan kadınlara çiçekESKİŞEHİR'de, jandarma ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil verip, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Jandarmadan kadınlara çiçek

ESKİŞEHİR'de, jandarma ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil verip, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Eskişehir-Seyitgazi Karayolu'ndaki uygulama noktasında durdurdukları araçlarda bulunan kadın sürücüler ile kadın yolculara karanfil verdi.

Jandarma ekipleri karanfil verdikleri kadınların 'Kadınlar Günü'nü kutlarken, kadınlar da ekiplere teşekkür etti.

ESKİŞEHİR Jandarmadan kadınlara çiçek
ESKİŞEHİR Jandarmadan kadınlara çiçek
ESKİŞEHİR Jandarmadan kadınlara çiçek
ESKİŞEHİR Jandarmadan kadınlara çiçek
ESKİŞEHİR Jandarmadan kadınlara çiçek
ESKİŞEHİR Jandarmadan kadınlara çiçek
ESKİŞEHİR Jandarmadan kadınlara çiçek
ESKİŞEHİR Jandarmadan kadınlara çiçek
ESKİŞEHİR Jandarmadan kadınlara çiçek
ESKİŞEHİR Jandarmadan kadınlara çiçek
ESKİŞEHİR Jandarmadan kadınlara çiçek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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