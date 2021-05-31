Son dakika haberleri! Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Malatya'da İl Jandarma komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda binlerce kaçak sigara ele geçirildi.

Malatya'da İl Jandarma komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda binlerce kaçak sigara ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli bir şahsın evinde kaçak sigara üretimi yaptığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Sabah erken saatlerde şüpheli şahsın evine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 1 adet kompresör, 1 adet sigara dolum makinesi, 17 bin 300 adet bandrolsüz boş makaron, 10 bin 300 adet doldurulmuş makaron ve 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı