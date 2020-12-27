Son dakika haberleri | Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

27.12.2020 22:44 | Son Güncelleme: 27.12.2020 22:48
Son dakika haberleri | Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Son dakika haberi... Konya'nın Bozkır ilçesinde, ormanlık alanda kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, ormanlık alanda kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı.

İlçeye bağlı Kayacılar- Cukurkavak Mahallesi Karayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgede araştırma başlattı. Yapılan kontroller sırasında ormanlık alan içerisinde A.K.(37),H.D. (40) ve M.M.Ç. (17) suçüstü yakalandı. Define bulmak maksadıyla izinsiz kazı çalışması yaptığı tespit edilen şahıslar gözaltına alınırken beraberlerindeki çok sayıda kazı malzemesine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mehmet Akif Ersoy Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Burak Özçivit Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Ryan Babel Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Elazığ Deprem Ankara Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 22:48:29. #1.14#
title