Son dakika haberleri... Jandarmadan kaçak balık avcılarına denetim

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri av yasağına uymayan balık avcılarına karşı denetimlerini artırdı.

Samsun Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Ayvacık ilçesi Suat Uğurlu Baraj Gölü'nde kaçak balık avlanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

JAK timleri, 5 personel ve 2 botla yaptığı denetimlerde kaçak avcalık yapan 4 kişi hakkında işlem yaptı.

Denetimlerde balık avlanmakta kullanılan çeşitli ebatlarda 4 balık ağı ve av malzemelerine el konuldu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim edildi, yakalanan balıklar ise göle bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız