Son dakika haberleri! Jandarmadan kablo hırsızlarına suçüstü

Edinilen son dakika haberine göre Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kablo hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı,İl Jandarma Komutanlığı tarafından haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma başlatıldı.