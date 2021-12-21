Son dakika haberleri! Jandarmadan ilkokul öğrencilerine trafik semineri

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine genel trafik eğitimi ve pandemide uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirici seminer verdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Kumluca ilçesinde bulunan Atatürk ilkokulunda trafik dedektifleri eğitimi, genel trafik kuralları, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet ve motorlu bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar,emniyet kemeri ve kask kullanımın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin harekat tarzı, okul içinde ve dışında uyulması gereken pandemi kuralları konularında seminer gerçekleştirildi. - ANTALYA