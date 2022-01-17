Son dakika haberleri... Jandarmadan iki noktada uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Jandarmadan iki noktada uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri... Jandarmadan iki noktada uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Trabzon'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

AKÇAABAT, TRABZON (İHA) - Trabzon'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan saha ve istihbari çalışmalar sonucu Akçaabat ve Ortahisar ilçesinde uyuşturucu madde bulundurulduğu tespit edildi. Narkotik köpekleri Yatkın ve Duman'ın katılımı ile düzenlenen operasyonda Akçaabat ilçesinin Demirkapı mahallesinde İ.K. (38) isimli şahsın evinde yapılan aramada 50 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet 9 mm çaplı tabanca ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Ortahisar ilçesindeki Karakaya mahallesinde A.Ş. (54) isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 662 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - TRABZON

Son dakika haberleri... Jandarmadan iki noktada uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

2 çocuk annesi hemşire kaldığı otel odasında ölü bulundu

2 çocuk annesi hemşire kaldığı otel odasında ölü bulundu

 Erciyes'te çığ düştü: 1 kişi kayıp

Erciyes'te çığ düştü: 1 kişi kayıp
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Akçaabat, Jandarma, Trabzon, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title