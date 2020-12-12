Son dakika haberleri! Jandarmadan helikopterli trafik denetimi
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Son dakika haberleri! Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

12.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:33
Son dakika haberleri! Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Son dakika haberleri: BURSA'da jandarma ekiplerince helikopterle düzenlenen trafik denetiminde, kural ihlali yapan sürücülere toplam 9 bin 150 lira ceza kesildi, 4 araç trafikten men edildi.

BURSA'da jandarma ekiplerince helikopterle düzenlenen 

trafik denetiminde, kural ihlali yapan sürücülere toplam 9 bin 150 lira ceza kesildi, 4 araç trafikten men edildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na bağlı helikopter ile denetim gerçekleştirdi. Denetimde hafriyat dökümü alanları ile Hint keneviri dikimi yapılabilecek alanlar kontrol edildi. Denetimde, trafikte kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere toplam 9 bin 150 lira ceza uygulandı. Denetimde 4 araç da trafikten men edildi.

 


Son dakika haberleri! Jandarmadan helikopterli trafik denetimi
Son dakika haberleri! Jandarmadan helikopterli trafik denetimi
Son dakika haberleri! Jandarmadan helikopterli trafik denetimi
Son dakika haberleri! Jandarmadan helikopterli trafik denetimi
Son dakika haberleri! Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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