Jandarmadan Harput'ta drone'lu denetim
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Jandarmadan Harput'ta drone'lu denetim

12.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:19

Jandarmadan Harput'ta drone'lu denetim Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesinde jandarma ekipleri drone ile denetim yaptı.

Jandarmadan Harput'ta drone'lu denetim

ELAZIĞ - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesinde jandarma ekipleri drone ile denetim yaptı.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek ikinci olan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamayla birlikte kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan medeniyetler beşiği Harput Mahallesi de sessizliğe büründü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harput yolunda kontrol noktası kurarak uygulama yapmaya başladı. Drone de kullanan ekipler, kontrollerde araçları tek tek durarak içindekilerinin sorgulamalarını yaptı.

Ekiplerin, denetimlerini kısıtlama bitene kadar devam ettireceği aktarıldı.

Jandarmadan Harput'ta drone'lu denetim
Jandarmadan Harput'ta drone'lu denetim
Jandarmadan Harput'ta drone'lu denetim
Jandarmadan Harput'ta drone'lu denetim
Jandarmadan Harput'ta drone'lu denetim
Jandarmadan Harput'ta drone'lu denetim
Jandarmadan Harput'ta drone'lu denetim
Jandarmadan Harput'ta drone'lu denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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