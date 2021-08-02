Son dakika haberleri | Jandarmadan drone ile 'yangın' denetimi
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Son dakika haberleri | Jandarmadan drone ile 'yangın' denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Tekirdağ'daki jandarma ekipleri, drone ile ilçedeki ormanlık alanlarda yangın ve kundaklama denetimi gerçekleştiriyor.

Tekirdağ'daki jandarma ekipleri, drone ile ilçedeki ormanlık alanlarda yangın ve kundaklama denetimi gerçekleştiriyor.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında Pınarça Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, İkizgöller Mesire Alanı bölgesinde ve ilçedeki diğer ormanlık alanlar havadan denetlendi. Bölücü terör örgütü PKK'nın kundaklama ihtimaline karşı teyakkuzda olan jandarma ekiplerinin denetimlerinin önümüzdeki haftalarda da süreceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri | Jandarmadan drone ile 'yangın' denetimi
Son dakika haberleri | Jandarmadan drone ile 'yangın' denetimi
Son dakika haberleri | Jandarmadan drone ile 'yangın' denetimi
Son dakika haberleri | Jandarmadan drone ile 'yangın' denetimi
Son dakika haberleri | Jandarmadan drone ile 'yangın' denetimi
Son dakika haberleri | Jandarmadan drone ile 'yangın' denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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