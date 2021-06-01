Son dakika haberleri | Jandarmadan drone destekli trafik uygulaması
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Son dakika haberleri | Jandarmadan drone destekli trafik uygulaması

Son dakika haberleri | Jandarmadan drone destekli trafik uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Mersin'de jandarma ekiplerince 'Trafikte her yıl daha iyiye' sloganıyla drone destekli trafik uygulaması yapıldı.

Mersin'de jandarma ekiplerince 'Trafikte her yıl daha iyiye' sloganıyla drone destekli trafik uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 'Trafik Güvenliği Eylem Planı' kapsamında Erdemli ilçesi Tömük ve Kargıpınar mahallerinde trafik kazalarının önlenmesi amacıyla drone destekli trafik ve asayiş timlerinin katılımıyla denetim gerçekleştirildi. Yakalanma duygusunun üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 185 araç kontrol edilirken, hiçbir araca cezai işlem uygulanmadı. Denetimlerde ayrıca sürücüler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. - MERSİN

Son dakika haberleri | Jandarmadan drone destekli trafik uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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