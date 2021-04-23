Son dakika haberleri... Jandarmadan çocuklara 23 Nisan hediyesi
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Son dakika haberleri... Jandarmadan çocuklara 23 Nisan hediyesi

Son dakika haberleri... Jandarmadan çocuklara 23 Nisan hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika gelişmesine göre Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilçedeki çocukların bayramını kutlayıp, bayrak hediye etti.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilçedeki çocukların bayramını kutlayıp, bayrak hediye etti.

Samsunda Jandarma ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara hediyeler verdi. Tekkeköy İlçe Jandarma ekipleri, dünya üzerinde etkili olan korana virüsü nedeniyle pandemi önlemleri kapsamında kapanan okullar yerine 23 Nisan'ı evinde kutlamak zorunda kalan çocukları unutmadı.

Ekipler 23 Nisan'ı evinde kutlayan çocuklara bayrak hediye ederek günün anlam ve önemini vurgulayıp, sevinçlerine ortak oldu. Bayraklarını alan çocuklar jandarma personellerine teşekkürlerini iletirken sevinçleri gözlerinden okundu. - SAMSUN

Son dakika haberleri... Jandarmadan çocuklara 23 Nisan hediyesi
Son dakika haberleri... Jandarmadan çocuklara 23 Nisan hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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