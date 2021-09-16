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Son dakika! Jandarmadan büyük operasyon, onlarca olay aydınlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Jandarmadan büyük operasyon, onlarca olay aydınlatıldı

Son dakika haberleri: Sivas'ta Jandarma ekiplerince son bir ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda 41 olay aydınlatılırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Sivas'ta Jandarma ekiplerince son bir ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda 41 olay aydınlatılırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı unsurları Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Uyuşturucu Maddelerin Arzıyla Mücadele kapsamında 16 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 41 olay aydınlatılırken 83 gr esrar, 5 gr metamfetamin, 20 kök kenevir, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof şarjörü, 87 adet kaleşnikof mühimmatı, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet av tüfeği, 17 adet av tüfeği mühimmatı, 2 adet dedektör, 11 adet muhtelif kazı malzemesi, 50 metre kablo, 1 adet ehliyet, 1 adet araba ve 2 bin 230 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olaylara karışan 10'u İran, 1'i Özbekistan uyruklu 43 şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca tahkikat başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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