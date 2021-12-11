Son dakika haberleri! Jandarmadan 11 noktada 71 personel ile 'Huzur ve Güven' uygulaması

TRABZON (İHA) - Trabzon'da jandarma ekipleri tarafından 11 noktada 71 personel ile 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi.

Trabzon'da asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak 'Bölgesel Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ortahisar ilçesindeki Pelitli, Çimenli ve Yalıncak mahallelerindeki 11 noktada, 29 unsur ve 71 personel ile uygulama yapan jandarma ekipleri bin 65 kişi sorguladı, 698 aracı kontrol etti. Narkotik köpeklerinin de destek verdiği uygulamada durdurulan araçlar tek tek arandı. Araçta bulunanlara yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapılırken, 2 saat süren uygulamada çeşitli eksiklikler nedeniyle 5 araç sürücüsüne bin 570 TL idari para cezası uygulandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Huzurunuz Mutluluğumuzdur' parolası ile operasyonların ve huzur güven uygulamalarının devam edeceği belirtildi. - TRABZON