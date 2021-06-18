Son dakika haberleri: Jandarma yolcu taşıtlarını yolcu gibi binip denetledi
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Son dakika haberleri: Jandarma yolcu taşıtlarını yolcu gibi binip denetledi

Son dakika haberleri: Jandarma yolcu taşıtlarını yolcu gibi binip denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: 2021-2023 Karayolu Trafik Eylem Planı kapsamında Jandarma Trafik personeli sorumluluk alanından geçen şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerini sivil olarak seyir halindeyken denetledi.

2021-2023 Karayolu Trafik Eylem Planı kapsamında Jandarma Trafik personeli sorumluluk alanından geçen şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerini sivil olarak seyir halindeyken denetledi.

Denizli'de belirlenen noktalardan veya terminallerden biletli olarak, sivil kıyafetle yolcu gibi araca binen Jandarma Trafik personeli yolculuk boyunca şoförün ve yolcuları denetledi. Yolcu ve sürücünün emniyet kemerini takıp takmadığını, şoförün seyir halinde cep telefonu ile görüşüp görüşmediğini, şerit ihlali, hatalı sollama yapıp yapmadığını, kırmızı ışıkta geçip geçmediğini, sigara içip içmediğini, hız kurallarına riayet edip etmediğini ve genel olarak trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Denetlenen araç güzergah üzerinde belirlenen noktada diğer Jandarma Trafik Timi tarafından durdurulurken, araçta seyahat eden denetim personeli kendisini tanıtarak, yolculuk boyunca şoförün yaptığı kural ihlalleri söyledi. Hatalı sürücülere gerekli ceza işlemlerin uygulanmasını, diğer yolculara da kendi güvenlikleri için emniyet kemerlerini mutlaka takmalarının önemi, şoförün yaptığı kural ihlallerini 112, 155 ve 156 numaralı hatlara bildirmeleri gerektiği anlatıldı. Bu zamana kadar yapılan denetimlerde genel olarak şoför ve ön tarafta oturan yolcuların emniyet kemerini takmadıkları, şoförün seyir halinde iken cep telefonu ile görüşme yaptığı tespit edildi. Benzer denetimlerin yılsonuna kadar yapılan planlamalar doğrultusunda devam edeceğini belirten Jandarma yetkilileri trafik kazalarının ve bu kazalar sonucunda yaşanan can kayıpları ve yaralanmaların azaltılabilmesi için her türlü denetimin artarak devam edeceğini belirtti. - DENİZLİ

Son dakika haberleri: Jandarma yolcu taşıtlarını yolcu gibi binip denetledi
Son dakika haberleri: Jandarma yolcu taşıtlarını yolcu gibi binip denetledi
Son dakika haberleri: Jandarma yolcu taşıtlarını yolcu gibi binip denetledi
Son dakika haberleri: Jandarma yolcu taşıtlarını yolcu gibi binip denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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