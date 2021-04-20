Son dakika haberleri | Jandarma yaralı Baykuş'u DKMP ekiplerine teslim etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Jandarma yaralı Baykuş'u DKMP ekiplerine teslim etti

Son dakika haberleri | Jandarma yaralı Baykuş'u DKMP ekiplerine teslim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesinde devriye görevi yürüten Jandarma ekipleri, yaralı buldukları Baykuş'u Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesinde devriye görevi yürüten Jandarma ekipleri, yaralı buldukları Baykuş'u Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Turunç Jandarma Karakol ekiplerinin sorumluluk alanında gerçekleştirdiği devriye görevi esnasında yaralı bir Baykuş buldu. Uçmakta zorlanan Baykuş, Jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Marmaris'teki ekiplerine teslim edildi.

DKMP ekipleri yaralı Baykuş'u tedavi için teslim alırken, tedavi sürecinin ardından tekrar doğal ortama bırakılacağı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş Hande Erçel Burak Sergen
Spor Arda Turan Yılmaz Vural Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Jandarma yaralı Baykuş'u DKMP ekiplerine teslim etti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:53:40. #1.16#

title