Son dakika haberleri | Jandarma yaralı Baykuş'u DKMP ekiplerine teslim etti

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesinde devriye görevi yürüten Jandarma ekipleri, yaralı buldukları Baykuş'u Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.