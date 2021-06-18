Son dakika haberleri: Jandarma teşkilatından kan bağışına destek
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Son dakika haberleri: Jandarma teşkilatından kan bağışına destek

Son dakika haberleri: Jandarma teşkilatından kan bağışına destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karabük İl Jandarma Komutanlığı, teşkilatın kuruluşunun 182. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay'ına kan bağışı yaptı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, teşkilatın kuruluşunun 182. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay'ına kan bağışı yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan askeri personel Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. Jandarma teşkilatının kuruluşunun 182. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında "Kan Acil Değil, Sürekli İhtiyaçtır" sloganıyla pandemi dolayısıyla kan ve kan ürünleri stoklarının düşmesi sebebiyle kan bağışı aracına kayıt yaptırıp kan verdi. - KARABÜK

Son dakika haberleri: Jandarma teşkilatından kan bağışına destek
Son dakika haberleri: Jandarma teşkilatından kan bağışına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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