Son dakika haberleri! Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 2020'de 44 olayı aydınlattı

Batman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 2020 yılında il genelinde 44 olayı aydınlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, JASAT tarafından 2020 yılında il genelinde 44 olayın aydınlatıldığı, müdahale edilen olaylarda 56 kişinin yakalanarak yargıya teslim edildiği bildirildi.

Halkın huzur ve güvenliğinin teminatı olan jandarma suç araştırma timlerinin hırsızlık olaylarına müdahale ederek 35 büyükbaş hayvan, 42 küçükbaş hayvan, yaklaşık 1400 metre enerji nakil kablosu, 24 baz istasyonlarında kullanılan büyük akü, 4 jeneratör, 5 su motoru, 76 arı kovanı, 7 cep telefonu, 3 motosiklet ve değeri 1 milyon lira olan ziynet eşyası ve nakit parayı bularak sahiplerine teslim ettiği ifade edilen açıklamada, JASAT'ın ayrıca toplam cezası 39 yıl 3 ay olan ve yıllardır aranan 10 şahsın yakalanarak cezaevine teslim edilmesini de sağladığını aktarıldı.

Uyuşturucu ile mücadelede KOM ekiplerine destek veren JASAT ekiplerince son dönemde 5 olaya müdahale edildiği, bu olaylarda yaklaşık 1850 gram kubar esrar, 28 gram metamfetamin ve 2 ruhsatsız tabancaya el konulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak