Son dakika haberleri! Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 2020'de 44 olayı aydınlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 2020'de 44 olayı aydınlattı

13.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:28
Son dakika haberleri! Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 2020'de 44 olayı aydınlattı

Son dakika gelişmesine göre Batman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 2020 yılında il genelinde 44 olayı aydınlattı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 2020 yılında il genelinde 44 olayı aydınlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, JASAT tarafından 2020 yılında il genelinde 44 olayın aydınlatıldığı, müdahale edilen olaylarda 56 kişinin yakalanarak yargıya teslim edildiği bildirildi.

Halkın huzur ve güvenliğinin teminatı olan jandarma suç araştırma timlerinin hırsızlık olaylarına müdahale ederek 35 büyükbaş hayvan, 42 küçükbaş hayvan, yaklaşık 1400 metre enerji nakil kablosu, 24 baz istasyonlarında kullanılan büyük akü, 4 jeneratör, 5 su motoru, 76 arı kovanı, 7 cep telefonu, 3 motosiklet ve değeri 1 milyon lira olan ziynet eşyası ve nakit parayı bularak sahiplerine teslim ettiği ifade edilen açıklamada, JASAT'ın ayrıca toplam cezası 39 yıl 3 ay olan ve yıllardır aranan 10 şahsın yakalanarak cezaevine teslim edilmesini de sağladığını aktarıldı.

Uyuşturucu ile mücadelede KOM ekiplerine destek veren JASAT ekiplerince son dönemde 5 olaya müdahale edildiği, bu olaylarda yaklaşık 1850 gram kubar esrar, 28 gram metamfetamin ve 2 ruhsatsız tabancaya el konulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ivana Sert Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Eser Yenenler
Spor Ali Koç Erol Bulut Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 2020'de 44 olayı aydınlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 14:31:52. #1.15#
title