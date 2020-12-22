Son dakika haberleri... Jandarma semt pazarlarında Kovid-19 tedbirlerini denetledi
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Son dakika haberleri... Jandarma semt pazarlarında Kovid-19 tedbirlerini denetledi

22.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:06
Son dakika haberleri... Jandarma semt pazarlarında Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Son dakika haberi: Malatya'da İl jandarma Komutanlığı ekiplerince semt pazarlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Malatya'da İl jandarma Komutanlığı ekiplerince semt pazarlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki semt pazarlarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe gibi pandemi tedbirlerini denetledi.

Ekipler, pazarda tedbirlere uyan pazarcı esnafına teşekkür etti.

Jandarma ekipleri, ayrıca sigara içme yasağı getirilen cadde ve sokaklarda sigara denetimi de yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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