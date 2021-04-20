Son dakika haberleri... Jandarma köy köy gezerek "Kadın Destek Uygulamasını" tanıtıyor

Bir son dakika haberine göre Elazığ 'da jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulamasını (KADES) köy köy gezerek hem tanıtıyor, hemde vatandaşlarla sohbet ederek onları dinliyor.