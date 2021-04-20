Son dakika haberleri... Jandarma köy köy gezerek "Kadın Destek Uygulamasını" tanıtıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Jandarma köy köy gezerek "Kadın Destek Uygulamasını" tanıtıyor

Son dakika haberleri... Jandarma köy köy gezerek 'Kadın Destek Uygulamasını' tanıtıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Elazığ 'da jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulamasını (KADES) köy köy gezerek hem tanıtıyor, hemde vatandaşlarla sohbet ederek onları dinliyor.

Elazığ 'da jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulamasını (KADES) köy köy gezerek hem tanıtıyor, hemde vatandaşlarla sohbet ederek onları dinliyor.

Ülke genelinde 1,5 milyondan fazla kadın tarafından indirilen KADES uygulamasını tanıtım çalışmaları Elazığ'da devam ediyor.Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, köylerde çalışma yapıyor. Kovancılar ilçesine giden ekipler, tek tek köylere geçerek KADES tanıtımı yaptı. Akıllı telefonlara kolayca indirilen uygulama ile şiddet veya saldırıya maruz kalan kadınların bir tuşla güvenlik güçlerine ulaşarak yardım istemelerini amaçlayan uygulamayı anlatan ekipler ayrıca broşürler de vererek bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Köy sakinleriyle de sohbet eden ekiplerin çalışmasına ara vermeden devam edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri... Jandarma köy köy gezerek 'Kadın Destek Uygulamasını' tanıtıyor
Son dakika haberleri... Jandarma köy köy gezerek 'Kadın Destek Uygulamasını' tanıtıyor
Son dakika haberleri... Jandarma köy köy gezerek 'Kadın Destek Uygulamasını' tanıtıyor
Son dakika haberleri... Jandarma köy köy gezerek 'Kadın Destek Uygulamasını' tanıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Turgut Özal Ersin Tatar Faik Öztrak Meral Akşener Nikos Dendias
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Jandarma köy köy gezerek "Kadın Destek Uygulamasını" tanıtıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 10:21:15. #1.14#

title