Son dakika haberleri... Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı
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Son dakika haberleri... Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkmak kısıtlaması dolayısıyla jandarma denetleme yaptı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkmak kısıtlaması dolayısıyla jandarma denetleme yaptı.

Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölü kıyısında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince drone ile denetim yapıldı.

Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki ana arterlerde oluşturdukları kontrol noktalarında ise durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların istisnai kişi belgeleri ile HES kodlarını kontrol etti, maske ve sosyal mesafe kurallarını denetledi.

Son dakika haberleri... Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı
Son dakika haberleri... Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı
Son dakika haberleri... Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı
Son dakika haberleri... Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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