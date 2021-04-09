Son dakika haberleri... Jandarma Komutanı Atasoy'dan şehit ailesine ziyaret
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Son dakika haberleri... Jandarma Komutanı Atasoy'dan şehit ailesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Jandarma Komutanı Atasoy'dan şehit ailesine ziyaret

Edinilen son dakika haberine göre Van'da şehit düşen Tarkan Karaca'ın ailesi Eskişehir İl Jandarma Komutanı tarafından ziyaret edildi.

Van'da şehit düşen Tarkan Karaca'ın ailesi Eskişehir İl Jandarma Komutanı tarafından ziyaret edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanı J.Alb. Ercan Atasoy, Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevi esnasında 4 Şubat 2020 tarihinde Çatak-Bahçesaray karayolu üzerinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'ın ailesini ziyaret etti.

Atasoy, şehidin kent merkezindeki ikametinde yaptığı ziyarette, "Şanlı tarihimizin ebedi kahramanları şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnet ve saygı ile anıyor ve emanetlerine sahip çıkıyoruz. Ruhları şad olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri... Jandarma Komutanı Atasoy'dan şehit ailesine ziyaret
Son dakika haberleri... Jandarma Komutanı Atasoy'dan şehit ailesine ziyaret
Son dakika haberleri... Jandarma Komutanı Atasoy'dan şehit ailesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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