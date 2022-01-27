Son dakika haberleri | Jandarma, kar ve tipide mahsur kalan 31 vatandaşı kurtardı

PALU, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 31 vatandaşı ve hasta taşıyan bir ambulansı kurtardı.

Elazığ'da yoğun kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Palu ve Karakoçan ilçesinde yolda mahsur kalan vatandaşlar jandarmadan yardım istedi. Palu İlçe Jandarma Komutanlığı Kayaönü ile Arındık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 araç ile 31 vatandaşı kurtarmak için seferber oldu. Bölgeye giden ekipler, özellikle tipinin etkili olduğu Kayaönü köyü mevkiindeki 29 vatandaşı donmaktan son anda kurtararak güvenli bölgeye aktardı. Daha sonra farklı bölgeye giden ekipler, daha sonra yolda kalan 2 vatandaşı daha kurtardı. 6 araç ise jandarma tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca, Bingöl'e hasta götüren ambulans, Karakoçan Kığı Karayolu Çıtak köyü mevkiinde yolda kaldı. Jandarma'dan yardım istenmesi sonrası ekipler, hasta ve sağlık çalışanlarını mahsur kaldıkları yerden zaman kaybetmeden kurtardı.

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